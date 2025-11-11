Trump, despre Franța: „Am avut o mulțime de probleme”

Președintele Donald Trump a lansat luni un atac neașteptat la adresa Franței, într-un interviu acordat postului american Fox News, afirmând că „am avut o mulțime de probleme cu francezii”, notează AFP.

Prezentatoarea Fox News, Laura Ingraham, l-a întrebat pe președintele american despre înscrierea studenților chinezi în universitățile din SUA, subliniind că „nu sunt francezi, sunt chinezi. Ne spionează. Ne fură proprietatea intelectuală”.

Trump a întrerupt brusc discuția și a comentat: Credeți că francezii sunt mai buni, chiar? Vă spun sincer, nu sunt atât de sigur.

De-a lungul mandatului său, Trump a avut o relație intens mediatizată cu omologul său francez, Emmanuel Macron, marcată de strângeri de mână viguroase, tapotări pe spate și gesturi de apropiere pentru camere. Relația lor a fost însă uneori tensionată, Trump fiind critic față de recunoașterea de către Macron a unui stat palestinian și față de politicile climatice franceze.

CITEȘTE ȘI – Zelenski cere pedepse exemplare, după descoperirea unei rețele de corupție în sectorul energetic ucrainean

În interviul de la Fox, Trump a schimbat rapid subiectul către politicile fiscale ale Franței, pe care le consideră o problemă pentru Statele Unite. „Am avut o mulțime de probleme cu francezii, unde suntem taxați nedrept pe tehnologia noastră”, a spus Trump, reiterând poziția sa privind eventuale tarife suplimentare pentru țările care implementează taxe digitale „discriminatorii”.

Comentariile vin pe fondul discuțiilor despre studenții străini, iar în trecut, secretarul de stat american Marco Rubio declarase că Washingtonul va „revoca agresiv vizele studenților chinezi”, însă ulterior Trump a permis intrarea a 600.000 de studenți chinezi în SUA.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.