Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat ferm după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a dezvăluit o amplă schemă de corupție în industria energetică a țării, implicând funcționari și contractori din cadrul companiei de stat Energoatom. Liderul ucrainean a declarat că „nimeni nu este mai presus de lege” și că toți cei implicați trebuie să răspundă penal, transmite agenția Ukrinform.

„Orice acțiune reală împotriva corupției este vitală. Inevitabilitatea pedepsei este esențială”, a subliniat Zelenski, adăugând că integritatea în cadrul Energoatom, principalul furnizor de energie electrică din Ucraina, reprezintă o prioritate strategică pentru securitatea și stabilitatea energetică a țării.

Șeful statului a cerut instituțiilor publice și funcționarilor să coopereze „pe deplin și eficient” cu NABU și cu procurorii anticorupție, pentru a asigura rezultate concrete și condamnări clare.

Potrivit comunicatului NABU, anchetatorii au identificat o rețea organizată care ar fi perceput comisioane ilegale de 10–15% din valoarea contractelor încheiate de Energoatom cu diverși furnizori. Scopul acestor plăți era exercitarea controlului asupra unor companii strategice din domeniul energiei.

Cazul reprezintă una dintre cele mai importante investigații anticorupție din ultimii ani, având potențialul de a testa angajamentul real al Kievului față de reformele cerute în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

