Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka, regiunea Sumîi, pe 4 octombrie.

Șeful administrației regionale, Oleg Grigorov, a confirmat că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Aproximativ 30 de persoane au fost rănite și transportate la spital, potrivit declarațiilor făcute de Oksana Tarasyuk, șefa administrației locale.

Guvernatorul a publicat imagini cu trenul avariat, în care se vede un incendiu izbucnit într-un vagon.

Martorii oculari au surprins și geamurile sparte ale unui alt tren aflat în apropiere. În urma atacului, comunitatea Șostka a rămas complet fără electricitate, a transmis compania Sumyoblenergo.

Drone ucrainene au vizat o rafinărie majoră din Rusia

În noaptea de 4 octombrie, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra uneia dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în orașul Kirishi, regiunea Leningrad.

Incidentul a fost confirmat de guvernatorul Alexander Drozdenko, care a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât șapte drone, dar un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială.

Rafinăria Kinef, considerată a doua ca mărime din Rusia, a mai fost atacată de două ori în 2025, în martie și septembrie. În urma ultimului atac, Reuters notează că a fost oprită o unitate ce reprezintă aproape 40% din capacitatea de producție a rafinăriei.

