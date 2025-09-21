Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat frustrarea față de evoluția lentă a negocierilor de pace cu Rusia și le-a transmis aliaților să „nu piardă vremea”.

Volodimir Zelenski a subliniat că noi sancțiuni împotriva Moscovei sunt esențiale dacă Vladimir Putin refuză dialogul sau nu acceptă un armistițiu.

„Dacă războiul continuă și nu se fac pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a declarat Zelenski, citat de The Guardian.

Întâlnire cu Trump la ONU

Săptămâna viitoare, Zelenski urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Adunarea Generală a ONU din New York.

Discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate promise Ucrainei și pe presiunile suplimentare asupra Rusiei.

Trump a amenințat în repetate rânduri cu sancțiuni „majore” împotriva Moscovei, dar până acum acestea nu au fost puse în aplicare. Liderul american a condiționat măsurile de un acord al tuturor statelor NATO de a renunța la petrolul rusesc și de a impune tarife Chinei.

Zelenski: „Pierdem mult timp”

Vorbind la Kiev, Zelenski a criticat legarea sancțiunilor americane de acțiunile europene:

„Cred că pierdem mult timp dacă nu se impun sancțiuni sau nu se iau anumite măsuri, pe care le așteptăm cu mare interes de la el”.

El a subliniat că „toată lumea se uită spre Statele Unite” și a cerut ca „întreaga Europă” să adopte sancțiuni ferme, sugerând că Washingtonul ar putea forța inclusiv guvernul pro-rus al Slovaciei să se alinieze.

Disponibil pentru o întâlnire cu Putin

Președintele ucrainean și-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu Vladimir Putin „în orice format”, fie bilateral, fie „trilateral”, cu Trump prezent la discuții.

Kremlinul a reacționat afirmând că mai întâi „cauzele profunde” ale conflictului trebuie rezolvate înainte ca o astfel de întâlnire să fie posibilă.

