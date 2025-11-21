Tranzacție uriașă la Mercedes! 5% din echipa de Formula 1, vânduți pentru 300 de milioane de dolari

George Kurtz, CEO-ul companiei de securitate cibernetică CrowdStrike, a devenit noul acționar al echipei Mercedes-AMG Petronas F1.

Mercedes intră într-o nouă etapă strategică, după una dintre cele mai importante tranzacții din istoria recentă a echipei. George Kurtz, în vârstă de 55 de ani, cofondator și director executiv al gigantului CrowdStrike, a cumpărat 5% din acțiunile echipei de Formula 1 Mercedes, într-o afacere evaluată la 300 de milioane de dolari.

CrowdStrike, companie specializată în securitate cibernetică, are o capitalizare bursieră de peste 125,8 miliarde de dolari și este partener al echipei din 2019. Implicarea directă a lui Kurtz marchează extinderea colaborării dintre cele două părți, de la sponsorizare la participare efectivă în acționariat.

Potrivit publicației The Athletic, George Kurtz a achiziționat 15% din compania Motorsport Investment Limited, entitatea prin care Toto Wolff – actualul CEO și team principal al Mercedes – deține 33% din echipă. Cele 15 procente cumpărate de Kurtz echivalează cu 5% din totalul acțiunilor Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Tranzacția evaluează întreaga echipă la aproximativ 6 miliarde de dolari, confirmând statutul Mercedes ca una dintre cele mai valoroase francize din sporturile mondiale.

Un parteneriat între tehnologie și performanță

George Kurtz, pasionat de sporturile cu motor și pilot în cursele de anduranță, a participat chiar și la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans. Noua sa poziție în cadrul Mercedes F1 nu va fi doar una financiară: omul de afaceri a fost numit consilier în tehnologie, urmând să contribuie la integrarea soluțiilor digitale și de securitate cibernetică în infrastructura echipei.

„Să câștigi în curse și în securitatea cibernetică necesită viteză, precizie și inovație. Contează și milisecundele, contează execuția, datele câștigă. Tehnologia redefinește avantajul competitiv și capacitatea umană în toate domeniile, inclusiv sporturile cu motor. Sunt nerăbdător să ajut echipa să progreseze rapid și în siguranță”, a transmis Kurtz după oficializarea tranzacției.

Pentru Mercedes, vânzarea vine într-un moment de consolidare, după un sezon în care echipa s-a luptat constant pentru locul secund în clasamentul constructorilor, în spatele celor de la Red Bull Racing. Investiția confirmă și încrederea partenerilor în noul ciclu de dezvoltare care va începe în Formula 1 din 2026, odată cu schimbările majore de motorizare și reglementări tehnice.

Toto Wolff, care rămâne CEO și team principal, a salutat sosirea lui Kurtz în acționariat, considerând-o o garanție a stabilității și a deschiderii către inovație.

Tranzacția dintre Mercedes și George Kurtz plasează echipa britanică în elita sportului mondial din punct de vedere al valorii de piață, la nivelul unor branduri precum Ferrari sau Red Bull. În același timp, parteneriatul cu CrowdStrike întărește componenta tehnologică a echipei, esențială într-o eră a datelor și a performanței digitale.

