Tranzacția de 100 de miliarde de dolari între Nvidia și OpenAI declanșează un rally global pe piața de cipuri

Anunțul Nvidia privind investiția de 100 de miliarde de dolari în OpenAI a generat o reacție puternică pe piețele de semiconductori la nivel global, afectând pozitiv acțiunile companiilor din Asia și Europa conectate la producția de cipuri.

OpenAI intenționează să construiască și să folosească sisteme Nvidia care necesită 10 gigawați de energie, echivalentul a 4 până la 5 milioane de unități de procesare grafică (GPU), conform declarațiilor CEO-ului Nvidia, Jensen Huang. Această miză uriașă a transmis optimism pe Wall Street și în întreaga industrie a cipurilor.

În Asia, acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., principalul producător de cipuri pentru Nvidia, au încheiat ziua cu o creștere de 3,5%. În Coreea de Sud, SK Hynix, furnizor de memorie pentru sistemele Nvidia, a înregistrat un plus de peste 2,5%, iar Samsung a închis cu 1,4% mai sus, deși încă nu furnizează memoria de mare viteză pentru Nvidia, dar piața anticipează aprobarea iminentă.

De asemenea, furnizorii de echipamente, precum Tokyo Electron, au beneficiat de valul de optimism și au înregistrat creșteri la finalul tranzacțiilor în Japonia. „Acesta nu este un joc zero-sum; există multiple câștiguri pentru diferiți furnizori, iar investitorii recunosc valoarea ecosistemului AI în expansiune,” a explicat Ben Barringer, analist global în tehnologie la Quilter Cheviot.

În Europa, reacția a fost mai mixtă. STMicro, Infineon și BE Semiconductor au înregistrat creșteri în primele tranzacții, însă firma de echipamente ASM International a revizuit în scădere estimările pentru veniturile din trimestrul patru, ceea ce a afectat și alte nume din domeniul echipamentelor de semiconductori.

