Transformarea spectaculoasă a lui Kate Middleton: păr blond până la mijlocul spatelui

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a atras toate privirile în prima sa apariție oficială după vacanța de vară, prezentându-și părul lung și blond la vizita de joi, 4 septembrie, la grădinile recent renovate ale Muzeului de Istorie Naturală din Londra, alături de soțul ei, Prințul William.

Schimbare de look a lui Kate Middleton

Aceasta marchează cel mai lung și mai deschis la culoare stil al său de până acum, cu șuvițe de vară luminoase și un păr care îi cade până la mijlocul spatelui. Pentru eveniment, Kate și-a purtat părul liber, cu breton lateral, în stilul său emblematic cu volum ușor ondulat.

Speculațiile despre schimbarea nuanței părului au apărut încă din august, când Prințesa a fost surprinsă conducând spre biserică lângă Castelul Balmoral, în Scoția, în compania lui William și a copiilor lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. În iulie, la Wimbledon, părul ei avea o nuanță mai bogată de castaniu, astfel că schimbarea actuală reprezintă o transformare evidentă și surprinzătoare.

De-a lungul anilor, Kate Middleton a experimentat diverse stiluri și nuanțe, inclusiv șuvițe luminoase, breton tip cortină sau straturi scurte, și chiar a donat anonim șapte inci de păr organizației Little Princess Trust în 2017, ajutând copiii care au pierdut părul din cauza chimioterapiei.

Vizita de la Muzeul de Istorie Naturală a fost specială pentru Kate, care este patroana muzeului și a vorbit frecvent despre pasiunea sa pentru natură, mai ales după ce a trecut prin tratamentele pentru cancer și a intrat în remisie. Cuplul regal s-a arătat relaxat și jovial, chiar și atunci când a prins o ploaie ușoară alături de un grup de elevi. Aceasta a fost prima apariție oficială a familiei regale după vacanța de vară și după ce copiii s-au întors la școală.

