Designerul italian Giorgio Armani, 91 de ani, a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi, transmite Reuters.

Numele lui Giorgio Armani a devenit sinonim cu stilul și eleganța Italiei moderne. El a combinat flerul unui designer cu perspicacitatea omului de afaceri, conducând o companie care avea încasări de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an.

Giorgio Armani – un maestru al modei

Giorgio Armani a devenit foarte cunoscut dupa ce i-a asigurat tinuta vestimentara lui Richard Gere in filmul „American Gigolo”, insa in lumea modei el era un nume consacrat inca din 1974, cand isi lansase prima colectie cu tinute barbatesti sub acest nume.

Secretul succesului lui Armani consta in calitatea hainelor, tinand cont de faptul ca lucreaza cu cele mai fine materiale, produse de cele mai bune fabrici din domeniu, rezultatul fiind colectii impresionante, de foarte buna calitate, si haine sofisticate, de standard inalt, cu un design aparte.

