Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a cerut să-și recapete toate drepturile după decizia Curții Constituționale. Acesta a solicitat Administrației Prezidențiale să îi plătească din urmă indemnizația de fost șef de stat în cuantum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României. Băsescu cere banii pe ultimele 40 de luni, din martie 2022 până în prezent, potrivit Antena 3 CNN.
De asemenea, Guvernul Bolojan va decide în ședința de vineri să îi aloce lui Traian Băsescu o vilă de protocol, după ce fostul președinte al României a câștigat pe 1 iulie la Curtea Constituțională o contestație față de decizia de a i se lua toate drepturile de fost președinte după ce fusese dovedit definitv și irevocabil colaborator al fostei securități.
Administrația prezidențială a răspuns punctual solicitării Antena 3 CNN
„Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin e-mail la Departamentul Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale, în data de 24.07.2025, vă comunicăm următoarele:
- Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 lit. a) și b) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare (…), urmare Deciziei Curții Constituționale a României nr. 319/2025. La nivelul Administrației Prezidențiale, s-a luat act de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722/01.08.2025, a Deciziei Curţii Constituționale a României nr. 319/01.07.2025 prin care instanţa de contencios constituţional „a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr. 243/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională”.
Conform art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”
Administraţia Prezidenţială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.
- Prin aceeași adresă, domnul Traian Băsescu a învederat Administrației Prezidențiale faptul că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cunatum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României aflat în exercițiul funcției, începând cu data de 23.03.2022, dată de la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației. Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022.
- Administrația Prezidențială nu are atribuții sau responsabilități privind atribuirea unei locuințe de protocol cu destinația de reședință pentru domnul Traian Băsescu sau pentru oricare alt fost Președinte al României.
- Punerea la dispoziția unui fost președinte a serviciilor Serviciului de Protecție și Pază nu intră în sfera responsabilităților Administrației Prezidențiale, potrivit Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată.”
