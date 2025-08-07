Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a cerut să-și recapete toate drepturile după decizia Curții Constituționale. Acesta a solicitat Administrației Prezidențiale să îi plătească din urmă indemnizația de fost șef de stat în cuantum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României. Băsescu cere banii pe ultimele 40 de luni, din martie 2022 până în prezent, potrivit Antena 3 CNN.

De asemenea, Guvernul Bolojan va decide în ședința de vineri să îi aloce lui Traian Băsescu o vilă de protocol, după ce fostul președinte al României a câștigat pe 1 iulie la Curtea Constituțională o contestație față de decizia de a i se lua toate drepturile de fost președinte după ce fusese dovedit definitv și irevocabil colaborator al fostei securități.

Administrația prezidențială a răspuns punctual solicitării Antena 3 CNN

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin e-mail la Departamentul Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale, în data de 24.07.2025, vă comunicăm următoarele: