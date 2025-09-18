Traian Băsescu, avertisment dur după încălcarea spațiului aerian al României

Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă după ce o nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României și al Poloniei, incident care ridică din nou întrebări despre securitatea regiunii și capacitatea NATO de reacție.

Avertismentul lui Traian Băsescu

Într-un interviu acordat pentru Știrile PRO TV, Traian Băsescu a subliniat că lipsa unui răspuns ferm riscă să fie interpretată de Moscova ca o dovadă de slăbiciune.

Băsescu consideră că Vladimir Putin încearcă deliberat să testeze limitele României și ale Alianței Nord-Atlantice, iar absența unor măsuri concrete de apărare ar putea eroda încrederea în capacitatea NATO de a-și proteja statele membre.

Categoric da, dar nu numai România testează, ci și Polonia. Este evident că nu suntem pregătiți să facem față acestui nou mod de a duce războaiele utilizând drone și așa mai departe. Nu există nici o scuză. Repet, nu există nicio scuză. Că n-aveam metodologie că nu aveam noroc, că n-avea, nu știu ce nu aveam. Nu există nicio scuză să nu dobori un obiect zburător intrat fără autorizație în spațiul tău aerian. Lui Putin trebuie să-i demonstrezi că te poți apăra, iar asta înseamnă să-i fi dărâmat dronele. Nu știu dacă neapărat cu avioane F-16, care la cea mai mică viteză zboară cu 550-600 km (pe oră, n.r.), iar o dronă zboară cu o viteză de 120 km și zboară la 300 m. Este destul de dificil să le dobori cu F-16. Trebuie să ne punem mijloacele de luptă antiaeriană clasice pe care le avem în dotarea armatei române, a declarat Traian Băsescu.

