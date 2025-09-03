De către

Cel puțin 15 persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona s-a prăbușit, au anunțat serviciile naționale de urgență citate de Sky News.

Nouă dintre răniți sunt în stare gravă, conform informațiilor transmise de CNN Portugalia.

Imaginările de la fața locului arată vehiculul galben cu alb practic distrus, cu pereții laterali și plafonul transformate în fiare contorsionate, în timp ce salvatorii scot oameni din epavă.

Nu este imediat clar ce a cauzat accidentul, care a avut loc în jurul orei locale 18:00 (ora 20 în România).

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedie.

Gloria avea o capacitate de transport de circa 40 de persoane, fiind unul dintre cele trei funiculare din capitala portugheză.

Vehiculul asigura legătura între centrul capitalei Lisabona și cartierul Bairro Alto, fiind folosit în mod obișnuit atât de rezidenți, cât și de turiști.

