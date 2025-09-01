Tottenham, transfer de ultim moment! Randal Kolo Muani vine împrumut de la PSG

Tottenham Hotspur a ajuns la un acord cu Paris Saint-Germain pentru transferul atacantului francez Randal Kolo Muani, care va sosi la Londra sub formă de împrumut până la finalul sezonului, au confirmat surse apropiate negocierilor pentru ESPN.

Randal Kolo Muani vine împrumut de la PSG

Fotbalistul de 26 de ani urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul înainte de închiderea perioadei de mercato de luni. Acordul nu include nicio clauză de cumpărare definitivă.

Kolo Muani vine să aducă concurență serioasă pentru Richarlison și Dominic Solanke pe postul de vârf de atac, dar poate evolua și în benzi. Francezul a jucat în a doua parte a sezonului trecut la Juventus, unde a înscris 10 goluri în 19 meciuri, însă tratativele pentru un transfer definitiv în Serie A s-au blocat în weekend, deschizând calea pentru mutarea în Premier League.

CITEȘTE ȘI – Donnarumma este pe cale să se transfere la Manchester City, afirmă Gattuso

Transferat de PSG în 2023 pentru suma impresionantă de 90 de milioane de euro, de la Eintracht Frankfurt, Kolo Muani nu a reușit să se impună pe Parc des Princes, bifând doar 51 de apariții pentru campioana Europei.

Atacantul francez devine astfel al cincilea transfer al lui Spurs în această vară, după Xavi Simons, Mohammed Kudus, João Palhinha și Kota Takai, confirmând ambițiile clubului de a-și consolida lotul pentru un sezon în care își propune să revină în elita fotbalului englez.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.