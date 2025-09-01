Donnarumma este pe cale să se transfere la Manchester City, afirmă Gattuso

Portarul italian Gianluigi Donnarumma urmează să efectueze vizita medicală și să semneze cu Manchester City în ultima zi a perioadei de transferuri, a declarat luni selecționerul său național, Gennaro Gattuso, notează AFP.

Donnarumma va semna cu Manchester City

Gattuso a făcut aceste declarații după ce au apărut informații că echipa din Premier League a ajuns la un acord cu Paris Saint-Germain pentru suma de 35 de milioane de euro (aproximativ 41 milioane dolari) pentru un jucător considerat surplus odată cu sosirea portarului francez Lucas Chevalier.

„Donnarumma trebuie să rezolve câteva aspecte, să treacă de vizita medicală și apoi să semneze contractul cu Manchester City”, a spus Gattuso, răspunzând la întrebarea despre starea lotului său pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială 2026.

Portarul în vârstă de 26 de ani a avut un rol esențial în câștigarea Ligii Campionilor de PSG în sezonul precedent. Totuși, PSG a transferat în această vară pe Chevalier, în vârstă de 23 de ani, de la Lille, iar antrenorul Luis Enrique a confirmat că francezul va fi prima opțiune între buturi.

Anterior se credea că Donnarumma nu se va alătura lui City decât dacă titularul Ederson va pleca, însă agenția PA a raportat că acum s-a ajuns la un acord pentru transferul italianului.

City a adus în această vară portar pe James Trafford de la Burnley, care a început toate cele trei meciuri din Premier League, dar englezul nu a reușit să convingă, situație evidențiată și în eșecul de 2-1 în fața celor de la Brighton, duminică.

