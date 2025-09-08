Un avantaj important al programului este faptul că veniturile obținute din aceste plasamente sunt neimpozabile, iar dobânda anuală este virată la termenele specificate în prospectul de emisiune

Ministerul Finanțelor (MF) a anunțat lansarea celei de-a noua ediții din acest an a programului Tezaur, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat cu randamente atractive și venituri neimpozabile. Campania de subscriere este deschisă între 8 septembrie și 3 octombrie 2025, iar dobânzile ajung până la 7,85% pe an, în funcție de maturitatea aleasă.

Oferta include trei scadențe: 1 an, cu o dobândă anuală de 6,90%, 3 ani cu 7,50% și 5 ani cu 7,85%. Titlurile au valoare nominală de 1 leu și sunt emise exclusiv în formă dematerializată, ceea ce înseamnă că nu există certificate pe suport de hârtie.

Pentru cei care preferă metode digitale, titlurile pot fi cumpărate online prin platforma Ghișeul.ro în perioada 8 septembrie – 1 octombrie 2025, iar prin Spațiul Privat Virtual (SPV) în intervalul 8 septembrie – 2 octombrie. Ministerul precizează că prin aceste instrumente sunt disponibile operațiuni, precum deschiderea contului de subscriere, efectuarea subscrierii propriu-zise și transferul sumelor către un cont bancar personal.

În paralel, pentru cei care preferă metode tradiționale, titlurile pot fi achiziționate de la unitățile Trezoreriei Statului între 8 septembrie și 3 octombrie. Prin rețeaua CN Poșta Română, subscrierile sunt posibile până la 2 octombrie în mediul urban și până la 1 octombrie în localitățile rurale.

Un avantaj important al programului este faptul că veniturile obținute din aceste plasamente sunt neimpozabile, iar dobânda anuală este virată la termenele specificate în prospectul de emisiune. În plus, titlurile pot fi transferate și răscumpărate anticipat, oferind flexibilitate investitorilor.

Eligibile pentru investiții sunt toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani la data subscrierii. Fondurile colectate de stat vor fi direcționate către acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube