Tesla a prezentat o gamă de mașini electrice mai accesibile, bazate pe versiunile reîmprospătate ale Model Y și Model 3.

Nu sunt modele complet noi, ci versiuni Tesla simplificate, menite să reducă prețul de pornire și să permită accesul unui număr mai mare de persoane la proprietatea unui Tesla.

„Ideea este simplă: să faci același design și experiență de condus accesibile pentru mai mulți oameni, eliminând elementele suplimentare pe care majoritatea proprietarilor le folosesc rar. În opinia mea, este o decizie inteligentă”, a declarat un expert în vehicule electrice, citat de News.com.

Prețuri și performanțe Model Y Standard RWD

Preț de pornire: 39.990 USD

Autonomie estimată EPA: 321 mile

Accelerare 0-60 mph: 6,8 secunde

Putere: ~300 cai putere

Baterie: 69 kWh

Eficiență: cu 5% mai mare decât Model Y RWD tradițional

Interiorul include o consolă centrală deschisă, similară cu Cybertruck, și finisaje textile pe uși și bord.

Controlul scaunelor se face prin ecranul tactil, fără butoane fizice. Dotările standard includ sistem audio cu 7 difuzoare, faruri auto cu fază lungă și scaune din material textil combinat cu piele vegană.

Roți standard: 18 inch (opțional 19 inch)

Spațiu de depozitare: 75 picioare cubice

Capacitate de tractare: 3.500 lbs

Încărcare rapidă: până la 160 mile în 15 minute

Culori disponibile: stealth gray, pearl multicoat white, diamond black.

Model 3 Standard RWD: opțiune mai accesibilă

Preț de pornire: 36.990 USD

Baterie: 69 kWh

Autonomie EPA: 321 mile

Accelerare 0-60 mph: 5,8 secunde

Putere: 286 cai putere

Versiunea simplificată include cameră frontală cu spălător, scaune din piele vegană și material textil, reglaje ale scaunelor controlate prin touchscreen, scaune pliabile manual în rândul doi și volan și oglinzi reglabile manual.

Nu sunt disponibile scaune încălzite sau ventilație pentru locurile din spate.

Acoperișul panoramic din sticlă rămâne, iar ecranul din spate a fost eliminat. Consola centrală include suporturi pentru pahare expuse, iar sistemul audio are 7 difuzoare. Încărcarea rapidă poate adăuga până la 170 mile în 15 minute.

Greutate: 3.759 lbs

Spațiu de depozitare: 24 picioare cubice.

Caracteristici comune și opționale

Ventilație manuală pentru rândul doi

Iluminare ambientală în zona picioarelor și buzunarele ușilor

Faruri LED standard cu fază lungă adaptivă automată

Lipsa funcției Autosteer, dar cu cruise control adaptiv standard

Full Self-Driving: opțional, 8.000 USD sau abonament lunar de 99 USD

Patru niveluri disponibile: Standard, Premium RWD, Premium AWD, Performance

Prețurile internaționale nu au fost încă anunțate, însă se așteaptă ca noile versiuni să fie mai accesibile decât modelele Long Range existente.

