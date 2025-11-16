Pentru Tesla, volatilitatea tarifelor a devenit un factor de risc major, motiv pentru care compania și-a intensificat deja achizițiile de componente din America de Nord în ultimii doi ani

Tesla face un pas major în restructurarea lanțului său de aprovizionare: compania condusă de Elon Musk le cere furnizorilor să renunțe complet la piesele fabricate în China pentru vehiculele destinate Statelor Unite, scrie Wall Street Journal.

Potrivit publicației, producătorul american a început deja înlocuirea unor componente de origine chineză și plănuiește ca, în cel mult doi ani, toate piesele folosite în mașinile comercializate în SUA, să provină din afara Chinei. Informațiile nu au fost comentate de Tesla și nu au putut fi confirmate independent de Reuters.

Decizia vine într-un context global tensionat. Negocierile comerciale dintre Washington și Beijing au generat ani la rând taxe vamale schimbătoare, complicând strategiile constructorilor auto. Pentru Tesla, volatilitatea tarifelor a devenit un factor de risc major, motiv pentru care compania și-a intensificat deja achizițiile de componente din America de Nord în ultimii doi ani.

În paralel, datele recente din China indică o încetinire: vânzările Tesla produse la Shanghai au scăzut cu 9,9% în octombrie, iar producția Model 3 și Model Y, inclusiv cea destinată exportului, a coborât cu peste 30% față de luna precedentă.

Anul 2025 a adus presiuni suplimentare industriei auto. Tarifele impuse de administrația Trump și îngrijorările legate de accesul la pământuri rare și semiconductori au determinat companiile auto americane să-și regândească dependența de China, un furnizor strategic de materiale critice și piese.

Tesla nu este singură în această schimbare. Săptămâna aceasta, General Motors a transmis propriilor furnizori o solicitare similară: eliminarea totală a componentelor fabricate în China din lanțurile lor de aprovizionare.

Industria auto americană pare să intre într-o nouă etapă – una marcată de accelerarea decuplării de China și de mutarea investițiilor mai aproape de piața internă.

