Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că mai multe intervenții la rețeaua termică primară din Sectorul 4 vor afecta furnizarea apei calde pentru peste 1.100 de blocuri și trei agenți economici.
Durata lucrărilor diferă în funcție de complexitatea fiecărui șantier, a transmis Termoenergetica.
Lucrările principale și zonele afectate
- Intersecția străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei
- Conductă diametru 1 m, pusă în funcțiune în 1987.
- Sistarea apei calde pentru 51 puncte termice (882 blocuri și un agent economic) și 19 module.
- Perioada lucrărilor: 1 septembrie, ora 09:00 – 5 septembrie, ora 23:00.
- Zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești
- Conductă diametru 0,5 m, pusă în funcțiune în 1992.
- Sistarea agentului termic pentru 6 puncte termice (129 blocuri) și doi agenți economici.
- Interval: 1 – 5 septembrie, ora 23:00.
- Racordul primar al punctului termic „6 Zona II” – strada Târnava Mică
- Conductă diametru 250 mm, pusă în funcțiune în 1987.
- Sistarea apei calde pentru un punct termic (trei blocuri).
- Durata: 1 – 5 septembrie, ora 23:00.
- Zona străzii Sg. Nițu Vasile
- Conductă diametru 0,5 m, pusă în funcțiune în 1987.
- Sistarea agentului termic pentru 8 puncte termice (95 blocuri).
- Interval: 1 – 5 septembrie, ora 23:00.
Lucrări în regim permanent și termene orientative
Dispeceratele și echipele de intervenție ale CMTEB lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor.
CMTEB precizează că „finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.”
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.