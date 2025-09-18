Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prelungirea termenului pentru trecerea de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025.

Decizia vine în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de înrolare, a transmis Ministerul Muncii.

„Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat și am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă. REGES-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”, a declarat ministrul Muncii.

Situația actuală: doar 23% dintre firme au făcut tranziția

Până în prezent, doar 23% dintre companii au finalizat migrarea.

Dacă termenul inițial, 30 septembrie 2025, ar fi fost menținut, exista riscul unui blocaj operațional și al aplicării de sancțiuni pentru angajatorii care nu au avut acces la resurse tehnice și suport adecvat.

Ministerul precizează că angajatorii nu trebuie să transfere manual bazele de date existente, acestea fiind deja migrate. Este necesară doar crearea unui cont în platformă, proces simplu și rapid.

Beneficiile REGES-ONLINE:

administrarea digitală a contractelor de muncă;

acces permanent la istoricul acestora;

raportare în timp real și actualizare automată;

autentificare securizată prin certificat digital calificat sau RoEID;

integrare cu sistemele informatice interne de resurse umane.

Platforma este accesibilă direct din browser, la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro/.

Solicitări din partea specialiștilor în HR

Amânarea a fost cerută oficial de Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM), care a semnalat dificultățile tehnice și organizatorice cu care se confruntă firmele.

Ministerul atrage atenția că termenul de 31 decembrie 2025 nu va mai fi prelungit, iar angajatorii trebuie să finalizeze înrolarea până la această dată.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.