Tensiuni la Ferrari! Hamilton, nemulțumit de strategia echipei după debutul dificil

Lewis Hamilton a încheiat pe locul 10 prima sa cursă pentru Ferrari, în Marele Premiu al Australiei.

Britanicul și-a manifestat frustrarea față de echipa sa din cauza deciziilor luate în privința strategiei de cursă.

Conflict cu inginerii Ferrari în timpul cursei

Lewis Hamilton nu a avut debutul dorit la Ferrari, începând sezonul 2025 de Formula 1 cu o clasare modestă în Marele Premiu al Australiei. Cursa a fost marcată de condiții meteo dificile, iar britanicul a fost nemulțumit de modul în care echipa sa a gestionat schimbările de anvelope și prognoza ploioasă de la Melbourne.

Un moment tensionat a avut loc în timpul cursei, când Hamilton a purtat un dialog aprins cu inginerul său de cursă, Riccardo Adami. Pilotul britanic i-a reproșat acestuia că echipa nu a anticipat corect condițiile meteo, ceea ce i-a afectat strategia.

Hamilton: „Credeam că ai spus că nu va ploua mult. Am ratat o șansă mare aici.”

„Credeam că ai spus că nu va ploua mult. Am ratat o șansă mare aici.” Adami: „Am înțeles!”

„Am înțeles!” Hamilton: „Pe ce poziție mă aflu acum?”

„Pe ce poziție mă aflu acum?” Adami: „Pe locul 9.”

„Pe locul 9.” Hamilton: „Rahat… Scuze, nu știam că radio-ul este pornit!”

După cursă, Hamilton a continuat să-și exprime nemulțumirea și a declarat că preferă să primească mai puține instrucțiuni din partea echipei în timpul competiției.

„Nu-mi place să primesc comentarii în timpul cursei… În mod normal, nu îmi place să mi se spună nimic. Dacă am nevoie, întreb”, a declarat septuplul campion mondial, citat de Corriere dello Sport.

Hamilton rămâne optimist pentru viitor

Chiar dacă prima sa cursă la Ferrari nu a fost una reușită, Hamilton s-a arătat încrezător că echipa poate îmbunătăți performanțele în următoarele etape.

„E foarte dificil să concurezi cu o echipă nouă, iar mașina a fost foarte greu de condus astăzi. Sunt totuși recunoscător că am reușit să termin cursa fără probleme. Cred că mașina are mai mult potențial față de ce am reușit să scoatem azi. Vom încerca să îmbunătățim aceste aspecte la următoarea cursă,” a spus Hamilton pentru Daily Mail.

Britanicul a menționat că un moment important al cursei a fost atunci când s-a aflat în frunte, însă lipsa unor informații clare despre ploaie l-a împiedicat să-și maximizeze șansele.

„Ploua mai mult pe ultimul sector, dar restul circuitului era uscat. Nimeni nu mi-a spus că ploaia s-a extins și pe celelalte sectoare, iar acest lucru a afectat strategia noastră. Am ratat o mică oportunitate, dar sunt sigur că putem îmbunătăți situația la următoarea cursă,” a adăugat Hamilton.

Următoarea etapă a sezonului 2025 de Formula 1 este Marele Premiu al Chinei, programat pe circuitul din Shanghai pe 24 martie. Weekendul competițional va include și o cursă de sprint, pe 22 martie.

