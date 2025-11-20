Deși sunt considerate modele ale digitalizării, țările nordice se pregătesc pentru o schimbare radicală în sistemul educațional: eliminarea totală a telefoanelor mobile din timpul cursurilor.

Primele măsuri vor intra în vigoare în lunile următoare, Danemarca fiind pionierul regiunii.

Cadrele didactice daneze avertizează de ani buni că folosirea excesivă a smartphone-urilor afectează performanța elevilor și interacțiunile dintre ei.

Profesorul Bent Povlsen descrie situația din școli: „Am observat că mulți elevi și-au pierdut concentrarea și atenția. Și am văzut o scădere a performanței academice. Apoi, am observat că, din punct de vedere social, copiii au încetat să se joace, să mai facă sport și chiar să vorbească între ei în timpul pauzelor. Acela a fost un moment cu adevărat trist pentru noi, ca profesori.”

Interdicție totală în Danemarca din vara viitoare

Pentru a combate dependența de notificări și lipsa de atenție, mai multe școli daneze au decis deja să interzică dispozitivele mobile.

Parlamentarul Sara Emil Baaring explică: „Știm că studenții primesc de fapt o mulțime de notificări în timpul orelor. Pot simți cum le bipăie telefoanele în buzunare, iar asta înseamnă că nu reușesc să se concentreze la ore.”

Începând din vara anului viitor, toate școlile publice din Danemarca vor fi obligate prin lege să aplice această interdicție completă.

Norvegia și Finlanda impun reguli stricte

Norvegia a stabilit încă de anul trecut o vârstă minimă de 15 ani pentru accesul la rețelele sociale.

În același timp, tot mai multe școli norvegiene au adoptat voluntar politica de interzicere a smartphone-urilor în timpul programului școlar.

În Finlanda, o lege în vigoare din august limitează semnificativ utilizarea dispozitivelor mobile pentru elevii din ciclul primar și gimnazial.

