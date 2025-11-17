Partidele politice din Danemarca, vizate de un atac cibernetic înainte de alegeri

Site-urile mai multor partide politice din Danemarca au fost vizate luni de un atac cibernetic revendicat de hackeri pro-ruși, cu o zi înainte de alegerile locale și regionale, notează AFP.

Potrivit AFP, paginile online ale Partidului Conservator și Alianței Roșu-Verde au fost indisponibile pentru scurt timp luni dimineața. De asemenea, site-ul publicației online Copenhagen Post, care oferă știri din Danemarca în limba engleză, a fost afectat.

„Dragi cititori, site-ul nostru este momentan indisponibil și afișează mesajul de eroare ‘502 – Bad Gateway. Am fost informați de Serviciul Danez de Informații Militare că cel mai probabil cauza este un atac DDoS (Distributed Denial of Service), iar acoperirea alegerilor locale din 18 noiembrie ne-a transformat într-o țintă”, a scris publicația pe Instagram.

Atacurile DDoS blochează accesul la un site prin supraîncărcarea serverelor cu trafic.

Grupul de hackeri pro-ruși NoName057 a declarat pe rețelele sociale că vizează site-urile mai multor partide și postul public DR. Totuși, DR a precizat pentru AFP: „Nu au fost înregistrate incidente care să fi afectat funcționarea normală a postului”.

Săptămâna trecută, același grup a revendicat atacuri cibernetice asupra mai multor municipalități daneze, site-uri guvernamentale și o companie de apărare.

Într-o analiză de risc înaintea alegerilor locale, serviciul danez de informații a avertizat că există o probabilitate ridicată de atacuri cibernetice, menționând că grupuri de hackeri pro-ruși ar putea desfășura atacuri DDoS împotriva site-urilor legate de alegeri.

Serviciul de informații militare a confirmat că situația este monitorizată atent de Agenția Daneză de Protecție Civilă, care nu a răspuns imediat solicitărilor AFP pentru comentarii.

