Oficialul propune reorganizarea sistemului de distribuție astfel încât, furnizarea să fie gestionată direct de companii județene, fără intermediari

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că situația apei potabile din Prahova și Dâmbovița, declanșată de problemele de la Paltinu, scoate la iveală grave deficiențe de management și numiri politice în structuri esențiale ale statului. Într-o postare a unui interviu, acesta a criticat faptul că în instituții vitale ajung frecvent persoane fără pregătire, comparând situația cu cea de la Praid și susținând că responsabilitatea trebuie însoțită de consecințe.

El a precizat că în Prahova funcționează o companie intermediară între Apele Române și operatorii de apă, un model unic în țară, spre deosebire de alte județe, unde sistemele sunt coordonate de specialiști cu experiență de zeci de ani. Barna consideră că această structură trebuie reformată, iar cei care au greșit trebuie să plece din funcții.

În acest moment, spune vicepremierul, prioritatea absolută o reprezintă alimentarea populației cu apă, nu disputele politice. El subliniază că cetățenii așteaptă soluții rapide și repornirea sistemelor, nu schimb de acuzații. Oficialul propune reorganizarea sistemului de distribuție astfel încât furnizarea să fie gestionată direct de companii județene, fără intermediari, și aducerea de profesioniști în conducere. În opinia sa, responsabilizarea politică este necesară, însă polemica electorală nu ajută în gestionarea crizei actuale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube