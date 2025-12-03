6.4 C
Rezervele de stat, mobilizate pentru a acoperi lipsa apei potabile în Prahova și Dâmbovița

Dana Macsim
de Dana Macsim
barajul paltinu
Sursa: CJ Prahova

Autospecialele pompierilor au fost mobilizate pentru sprijinirea comunităților, precum și a unităților sanitare rămase fără apă

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o nouă măsură pentru sprijinirea celor 13 localități din Prahova și Dâmbovița rămase fără apă potabilă, punând la dispoziție cantități suplimentare de apă din rezervele de stat. Decizia, adoptată prin Hotărârea nr. 33 din 2 decembrie 2025, vizează acordarea acestui sprijin cu titlu gratuit către administrațiile locale și instituțiile afectate, în scopul asigurării condițiilor minime de trai.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, situația a fost generată de scăderea nivelului acumulării Paltinu pe perioada lucrărilor la baraj, la care s-au adăugat creșterea turbidității și depunerile de aluviuni, provocate de fenomene hidrologice severe aflate sub Cod Portocaliu. În aceste condiții, calitatea apei brute a fost afectată, iar alimentarea cu apă potabilă a fost întreruptă în 12 localități din Prahova și una din Dâmbovița.

Transportul apei va fi efectuat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul IGSU, iar distribuția către populație va fi organizată de autoritățile locale, împreună cu structurile pentru situații de urgență din județe.

IGSU precizează că această decizie completează măsurile deja adoptate în baza Hotărârii CNSU nr. 32, prin care, începând cu 30 noiembrie, au fost trimise primele cantități de apă către zonele afectate. Autospecialele pompierilor au fost mobilizate pentru sprijinirea comunităților, precum și a unităților sanitare rămase fără apă.

În total, peste 107.000 de persoane, alături de școli, instituții publice și unități medicale, sunt afectate de situația apărută în urma lucrărilor la baraj și a fenomenelor hidrologice severe. Autoritățile estimează că sprijinul va continua până când alimentarea cu apă potabilă va putea fi reluată în condiții de siguranță.

