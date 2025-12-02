6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
AcasăSocialTânăr de 24 de ani prins de polițiști după ce a fugit...

Tânăr de 24 de ani prins de polițiști după ce a fugit sâmbătă de la locul unui accident din Timișoara

Social
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
retinut politie
Foto credit@buletindetimisoara.ro, 1 decembrie 2025

Un tânăr de 24 de ani care a provocat sâmbătă un accident soldat cu rănirea a trei persoane, a fost prins de polițiști, luni, în trafic pe o stradă din Timișoara.

Potrivit IPJ Timiș, sâmbătă un șofer care conducea pe pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu a intrat pe contrasens și a intrat într-o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

În urma impactului au rezultat trei victime: șoferul de 39 de ani, o femeie de 39 de ani și o fetiță de 8 ani, pasagere în același autoturism.

După producerea accidentului, primul șofer a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

Polițiștii au început imediat cercetări pentru identificarea și depistarea acestuia în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Acesta a fost depistat luni în trafic pe Calea Circumvalațiunii din municipiul Timișoara. Este vorba de un tânăr de 24 de ani.

Polițiștii au făcut două percheziții domiciliare în acest caz.

