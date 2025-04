Percheziții la domiciliul lui „Maru”, presupus dealer implicat în moartea suspectă a unui tânăr de 20 de ani

Acțiunea autorităților vine în contextul unei anchete declanșate după decesul suspect al unui tânăr de 20 de ani, iar prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este consumul de substanțe interzise.

Înaintea intervenției poliției, „Maru” a oferit declarații jurnaliștilor, exprimându-și regretul pentru cercul de prieteni care, în opinia sa, l-a influențat negativ și l-a „tras în jos”. Duma a fost implicat anterior în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul aflat sub influența drogurilor care a provocat tragicul accident din stațiunea 2 Mai.

Credeți-mă, eu și împreună cu mai mulți tovarăși de-ai lui (băiatul găsit mort) am încercat să-l aducem pe drumul cel bun…Am încercat să-l aduc pe drumul cel bun în sensul că i-am zis, băi, uite, nu e ok așa, nu e ok să te postezi în niște ipostaze șocante, nu e ok să devii viral prin faptul că mai ai puțin și mori…, a declarat „Maru.”