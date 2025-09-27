Procurorii DIICOT îl cercetează pentru amenințare în scop terorist, după ce în numai două zile, a expediat aproximativ 1.000 de mesaje către unități de învățământ, spitale, secții de poliție și redacții media

Curtea de Apel București a decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a unui elev de liceu, în vârstă de 17 ani, acuzat că a orchestrat, alături de o fată de 14 ani, o amplă campanie de amenințări trimise prin e-mail către sute de instituții din toată țara, scrie Agerpres. Procurorii DIICOT îl cercetează pentru amenințare în scop terorist, după ce în numai două zile, 21 și 23 septembrie 2025, cei doi au expediat aproximativ 1.000 de mesaje către unități de învățământ, spitale, secții de poliție și redacții media.

Anchetatorii spun că mesajele aveau un conținut extrem de violent, fiind menite să provoace panică generală. Unul dintre texte anunța explicit un atac armat într-un spital.

Elevul, identificat rapid de polițiști, este înscris la un liceu din București și nu se afla la prima abatere. În decembrie 2024, autoritățile americane au emis pe numele său un mandat de arestare internațional, acuzându-l de conspirație, exploatarea minorilor, trimiterea de amenințări cu bombă și alte fapte grave. FBI a susținut că tânărul a transmis sute de amenințări pe teritoriul SUA și a manipulat adolescente pentru a produce și distribui conținut sexual explicit sau pentru a comite acte de violență extremă.

Potrivit DIICOT, în fața anchetatorilor români și americani, adolescentul a recunoscut că, începând din 2022, a folosit aplicații de mesagerie pentru a trimite peste 450 de alerte false, privind atacuri armate și bombe. Deși SUA au cerut extrădarea sa, instanțele din România au respins solicitarea în mai 2025, invocând riscul unei pedepse cu închisoare pe viață.

Judecătorii Curții de Apel au dispus arestarea preventivă, invocând gravitatea faptelor și pericolul public pe care îl reprezintă tânărul. Minora care l-a ajutat este vizată de o procedură separată, autoritățile urmând să decidă ce măsuri vor fi luate în cazul ei.

Cazul a stârnit o reacție rapidă a autorităților, care au intensificat controalele la instituțiile vizate. DIICOT și Poliția Română continuă investigațiile pentru a reconstitui mecanismul prin care au fost transmise mesajele și pentru a verifica dacă există și alte persoane implicate.

