Un bărbat de 28 de ani din Ilfov a fost reținut de polițiști, fiind principalul suspect în cazul morții tragice a fiului concubinei sale. Acesta este cercetat pentru omor calificat și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit IPJ Ilfov, reținerea a avut loc în seara zilei de 30 august, ancheta fiind coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Incidentul cutremurător s-a petrecut în Otopeni, unde copilul, în vârstă de doi ani și opt luni, a fost găsit fără viață în locuința pe care o împărțea cu mama sa și concubinul acesteia. Sesizarea a fost făcută de mamă, iar inițial dosarul a fost deschis pentru ucidere din culpă. Ulterior, probele au dus la schimbarea încadrării juridice în omor.

Vineri seară, suspectul s-a baricadat într-un apartament din oraș, încercând să evite reținerea, dar a fost imobilizat de trupele speciale după o intervenție în forță.

