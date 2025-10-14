Surprize în preliminariile CM 2026: Islanda-Franța 2-2/Suedia-Kosovo 0-1

Selecționata Franței a terminat la egalitate cu Islanda, 2-2, luni seara, la Reykjavik, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Gazdele au deschis scorul prin Victor Palsson (39), dar ”Les Bleus” au întors rezultatul în decurs de câteva minute, prin golurile semnate de Christopher Nkunku (63) și Jean-Philippe Mateta (68). Insularii au obținut un punct prin golul lui Kristian Hlynsson (70).

Germania a învins-o în deplasare pe Irlanda de Nord, cu 1-0, prin golul lui Nick Woltemade (31).

Slovacia s-a impus în celălalt meci al grupei, 2-0 cu Luxemburg, fundașul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) fiind introdus la oaspeți în min. 86. El a primit cartonaș galben imediat cum a intrat.

Belgia a întrecut Țara Galilor cu 4-2, în deplasare, meci în care Kevin De Bruyne a reușit o dublă pentru ”diavolii roșii”, ambele goluri fiind marcate din penalty-uri. Thomas Meunier și Leandro Trossard au înscris celelalte goluri ale oaspeților. Galezii au punctat prin Joe Rodon și Nathan Broadhead.

Kosovo a câștigat cu 1-0 în Suedia, prin golul Fisnik Asllani (32).

Mijlocașul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a jucat din min. 76 la oaspeți, iar mijlocașul Meriton Korenica (CFR Cluj) și fundașul Leard Sadriu (FC Argeș) au rămas pe banca de rezerve.

Atacantul Albion Rrahmani (ex-Rapid București) a fost introdus pe gazon în min. 90.

Macedonia de Nord a remizat cu Kazahstanul, 1-1, meci la care portarul Dejan Iliev (UTA Arad) a fost rezervă la gazde.

Un alt rezultat de egalitate s-a înregistrat între Slovenia și Elveția, 0-0.

Ucraina a întrecut Azerbaidjanul cu 2-1, prin golurile reușite de Oleksi Guțuliak și Ruslan Malinovski.

Rezultatele de luni seara:

Grupa A

Irlanda de Nord – Germania 0-1

A marcat: Nick Woltemade 31.

Slovacia – Luxemburg 2-0

Au marcat: Adam Obert 55, Ivan Schranz 72.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Germania 4 3 0 1 8-3 9

2 Slovacia 4 3 0 1 5-2 9

3 Irlanda de Nord 4 2 0 2 6-5 6

4 Luxemburg 4 0 0 4 1-10 0

Grupa B

Slovenia – Elveția 0-0

Suedia – Kosovo 0-1

A marcat: Fisnik Asllani 32.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveția 4 3 1 0 9-0 10

2 Kosovo 4 2 1 1 3-4 7

3 Slovenia 4 0 3 1 2-5 3

4 Suedia 4 0 1 3 2-7 1

Grupa D

Islanda – Franța 2-2

Au marcat: Victor Palsson 39, Kristian Hlynsson 70, respectiv Christopher Nkunku 63, Jean-Philippe Mateta 68.

Ucraina – Azerbaidjan 2-1

Au marcat: Oleksi Guțuliak 30, Ruslan Malinovski 64, respectiv Vitali Mikolenko (autogol) 45+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franța 4 3 1 0 9-3 10

2 Ucraina 4 2 1 1 8-7 7

3 Islanda 4 1 1 2 11-9 4

4 Azerbaidjan 4 0 1 3 2-11 1

Grupa J

Macedonia de Nord – Kazahstan 1-1

Au marcat: Enis Bardhi 74, respectiv Dinmuhamed Karaman 54.

Țara Galilor – Belgia 2-4

Au marcat: Joe Rodon 8, Nathan Broadhead 89, respectiv Kevin De Bruyne 18 – penalty, 76 – penalty, Thomas Meunier 24, Leandro Trossard 90.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Belgia 6 4 2 0 21-6 14

2 Macedonia de Nord 7 3 4 0 12-3 13

3 Țara Galilor 6 3 1 2 13-10 10

4 Kazahstan 7 2 1 4 8-12 7

5 Liechtenstein 6 0 0 6 0-23 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

