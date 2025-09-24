Surpriză în fotbalul mondial! O țară de 56.000 de locuitori intră în familia FIFA

Insulele Marshall se pregătesc să participe la calificările pentru Campionatul Mondial din 2030.

Republica Insulelor Marshall, un stat insular cu aproximativ 56.000 de locuitori, va deveni în curând membru cu drepturi depline al FIFA, ceea ce îi va oferi șansa de a accesa competițiile internaționale și de a lua parte la calificările pentru viitoarele turnee mondiale.

Țara este situată în Oceanul Pacific și este alcătuită din 29 de atoli și cinci insule izolate. Capitala este Majuro, unde locuiește două treimi din populație. Dimensiunea statului este comparabilă cu cea a orașului Giurgiu din România.

Proiectul de creare a echipei naționale a început acum trei ani, iar primele meciuri oficiale au fost disputate în august, în Cupa Challenge a insulelor. Atunci, Insulele Marshall au pierdut cu 4-0 în fața Insulelor Virgine Americane și cu 3-2 contra celor din Turks și Caicos.

O echipă de amatori, condusă de un selecționer englez

Selecționerul naționalei este englezul Lloyd Owers, în vârstă de 36 de ani. Printre jucători se remarcă Matthew Webb, 34 de ani, care a evoluat în ligile inferioare engleze. Lotul este compus în prezent din fotbaliști amatori, unii dintre ei activând în campionatele universitare din Statele Unite.

Insulele Marshall nu au încă un campionat intern, însă planurile prevăd înființarea unei competiții naționale începând din 2026, cu participarea a patru echipe. Ambițiile federației sunt clare: naționala vizează deja participarea la preliminariile Campionatului Mondial din 2030.

Pe plan istoric, Insulele Marshall și-au declarat independența în 1979, după o perioadă în care s-au aflat sub administrație spaniolă, britanică și, mai apoi, americană. Însă țara rămâne marcată de trecutul nuclear: între 1946 și 1958, Statele Unite au efectuat aici 67 de teste atomice, cel mai puternic dintre ele, „Castle Bravo”, având o forță de aproximativ o mie de ori mai mare decât bomba lansată asupra Hiroshimei.

