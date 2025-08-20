Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson pentru postul de radio național, transmite DPA.

Kristersson a spus că obiectivul nu este de a desfășura în Ucraina un număr mare de militari din alte țări, ci mai degrabă de a asigura ” că Ucraina își poate prelua responsabilitatea pentru ea însăși astfel încât Rusia să nu încerce din nou” să o atace.

În opinia sa, contribuția Suediei în cazul unui acord de pace între Ucraina și Rusia trebuie să fie realizată într-o manieră sigură, astfel încât să fie extrem de clar la ce se angajează țara nordică.

Suedia, care a aderat la NATO în martie 2024, este cel mai nou membru al Alianței Nord-Atlantice.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!