Administrația Trump a decis ca vaccinarea copiilor împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei să nu mai fie recomandată pentru cei sub patru ani.

Măsura a fost adoptată de experții numiți de secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., contrar avizului unor oameni de știință și medici, și urmează ca în curând să fie revizuită și recomandarea pentru vaccinul contra hepatitei B.

Comitetul consultativ privind practicile de vaccinare (ACIP) din cadrul CDC a invocat riscul efectelor secundare, considerate minime, pentru a separa vaccinul combinat RORV în două injecții: una împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, și alta împotriva varicelei.

„Este o nouă strategie menită să sperie părinţii”, a declarat Sean O’Leary, specialist în boli infecțioase și pediatrie. Mai mulți experți au avertizat că măsura poate crea îndoieli nejustificate și complica accesul la vaccinuri.

Reacții din rândul specialiștilor

Syra Madad, epidemiolog, a afirmat:

„Orice schimbare ar trebui să consolideze, nu să slăbească sistemul care garantează sănătatea copiilor noștri”.

În SUA, ratele de vaccinare au scăzut după pandemia de COVID-19, iar rujeola a provocat deja trei decese în 2025, o situație fără precedent în ultimele trei decenii.

Cody Meissner, profesor de pediatrie la Dartmouth College, a avertizat: „

Acest vaccin este absolut sigur și, procedând astfel, vom crea noi îndoieli nejustificate în mințile oamenilor”.

Implicații pentru politica de vaccinare și asigurări medicale

Recomandările ACIP influențează acoperirea costurilor vaccinurilor de către asigurările medicale și programele de vaccinare, un aspect esențial într-o țară unde un vaccin poate costa sute de dolari.

Ca reacție, Academia Americană de Pediatrie și mai multe state federale conduse de democrați au început să publice propriile recomandări, considerând că cele emise de ACIP nu mai sunt fiabile.

