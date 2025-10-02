Statele Unite vor pune la dispoziția Ucrainei date din serviciile secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice din Rusia, scrie Wall Street Journal, citând oficiali americani.

Washingtonul analizează și posibilitatea furnizării de arme mai puternice, capabile să lovească mai multe ținte de pe teritoriul rus.

Potrivit acelorași surse, SUA au cerut și aliaților din NATO să ofere un sprijin similar Kievului. Decizia vine pe fondul intensificării eforturilor internaționale de a limita veniturile Kremlinului din exporturile de energie.

Schimbare de strategie la Washington

Aceasta este prima schimbare de politică adoptată de președintele Donald Trump în privința Rusiei, după ce și-a înăsprit tonul în ultimele săptămâni.

Washingtonul face schimb de informații cu Kievul de mai mult timp, însă noua decizie permite armatei ucrainene să vizeze rafinării, conducte și centrale electrice rusești.

Arme cu rază lungă și proiecte proprii

Ucraina a cerut Statelor Unite livrarea de rachete Tomahawk, cu o rază de acțiune de 2.500 km, capabile să lovească Moscova și mare parte din Rusia europeană. Kievul dezvoltă și propria rachetă cu rază lungă, denumită Flamingo, aflată însă în stadiu incipient de producție.

Schimbarea de poziție a președintelui american a devenit vizibilă după un mesaj postat pe rețelele sociale, în care Donald Trump a scris:

„După ce am văzut problemele economice (războiul) pe care le provoacă Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziţia de a lupta şi câştiga întreaga Ucraină în forma sa iniţială”.

Declarația a venit la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reacții și poziții internaționale

Deocamdată, Casa Albă și misiunea Ucrainei la ONU nu au comentat informațiile, iar reprezentanții Rusiei au refuzat să răspundă. Ambasadorul rus Vasili Nebenzia a declarat însă că Trump „este un tip aparte de politician” și că „aceasta este o situație în care soluțiile rapide nu funcționează”.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că livrarea de rachete Tomahawk „nu va schimba situația de pe câmpul de luptă”.

Războiul și presiunile economice

Invazia declanșată de Moscova în februarie 2022 este privită de Rusia ca o „operațiune militară specială”, în timp ce Ucraina și Occidentul o consideră o agresiune ilegală pentru acapararea de teritorii.

Între timp, SUA și aliații din G7 caută să sporească presiunea economică asupra Moscovei, vizând țările care continuă să cumpere petrol rusesc sau care ajută Kremlinul să eludeze sancțiunile.

