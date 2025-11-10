Senatul Statelor Unite a ajuns, duminică, la un acord temporar pentru a pune capăt blocajului bugetar care a paralizat o parte a serviciilor publice timp de 40 de zile, potrivit mai multor surse citate de AFP.

Republicanii și democrații au convenit să finanțeze guvernul federal până în luna ianuarie, potrivit CNN și Fox News.

Proiectul de lege a trecut deja de votul procedural în Senat, cu sprijin semnificativ din partea ambelor partide, și urmează să fie transmis Camerei Reprezentanților, înainte de a ajunge la președintele Donald Trump pentru promulgare.

„Se pare că ne apropiem de sfârşitul shutdown-ului”, a declarat președintele Donald Trump la întoarcerea la Casa Albă, după weekendul petrecut la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago.

Ce prevede noul acord bugetar

Potrivit mai multor senatori, înțelegerea dintre partide va permite reluarea programului de asistență alimentară, care oferă sprijin pentru peste 42 de milioane de americani afectați de suspendarea fondurilor.

De asemenea, acordul prevede anularea demiterilor operate luna trecută de către administrația Trump asupra mii de angajați federali, precum și organizarea unui vot privind prelungirea ajutorului medical federal, care urma să expire la sfârșitul anului.

„Propunerea va proteja angajaţii federali de concedierile abuzive, îi va reintegra pe cei care au fost concediaţi pe nedrept în timpul shutdown-ului şi va asigura că angajaţii federali îşi primesc salariile retroactiv”, a declarat senatorul democrat Tim Kaine.

Totuși, liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a criticat faptul că extinderea ajutorului pentru sănătate a fost supusă doar unui vot, nu adoptată automat.

„Această luptă va continua şi trebuie să continue”, a afirmat el în plenul Senatului.

Haos pe aeroporturi: mii de zboruri anulate

Criza bugetară a avut efecte majore asupra transportului aerian. Peste 2.700 de zboruri au fost anulate și 10.000 întârziate duminică, potrivit platformei FlightAware.

Printre aeroporturile afectate se numără Newark și LaGuardia (New York), O’Hare (Chicago) și Hartsfield-Jackson (Atlanta).

Secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a avertizat că o eventuală prelungire a blocajului ar fi putut paraliza complet traficul aerian, mai ales în contextul apropierii sărbătorii Thanksgiving. „Traficul aerian se va reduce dramatic, în timp ce toată lumea vrea să călătorească pentru a-şi vedea familiile”, a declarat oficialul la Fox News.

„Veţi vedea mai puţini controlori de trafic aerian venind la muncă, ceea ce înseamnă că vor exista doar o mână de zboruri care decolează şi aterizează”, a adăugat el.

Autoritățile avertizează că revenirea la normal ar putea dura câteva zile după încheierea blocajului, întrucât relansarea finanțării federale și plata salariilor necesită timp pentru a fi reimplementate.

