Trump și Orban discută despre petrolul rusesc și cooperarea economică la Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit pe premierul Ungariei, Viktor Orban, la Casa Albă vineri, pentru discuții privind dependența Ungariei de petrolul rusesc și oportunități de cooperare economică între cele două state. Aceasta este prima întâlnire bilaterală dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la putere în ianuarie, notează Reuters.

Discuții între Trump și Orban

Trump a subliniat de mai multe ori că națiunile europene trebuie să renunțe la importurile de petrol rusesc, pentru a limita finanțarea Moscovei în războiul din Ucraina. În schimb, Ungaria, aliată de lungă durată a Rusiei în domeniul energetic, depinde de petrolul și gazele rusești, ceea ce a atras critici din partea unor membri ai UE și NATO.

Înainte de întâlnire, Orban a declarat că dorește să discute despre eventuale excepții de la sancțiunile energetice impuse Rusiei și despre posibilitatea unei întâlniri între Trump și Vladimir Putin. „Știu președintele, el mă cunoaște pe mine, știm subiectul și trebuie doar să ajungem la un acord”, a spus Orban, citat de agenția de stat MTI.

Pe lângă discuțiile despre energie, cei doi lideri au abordat și cooperarea economică. Casa Albă a anunțat că întâlnirea va viza „zone de interes reciproc” și că ar putea rezulta noi acorduri în diverse industrii. Un oficial de la Washington a precizat că populația americană se poate aștepta la „mai multe acorduri bune” în urma vizitei premierului ungar.

Vizita vine pe fondul tensiunilor dintre Ungaria și Bruxelles, legate de planurile Comisiei Europene de a elimina treptat importurile de gaz și petrol rusesc până în 2027. Potrivit FMI, în 2024 Ungaria a depins de Rusia pentru 74% din gaz și 86% din petrol, iar o întrerupere a livrărilor ar putea duce la pierderi economice de peste 4% din PIB-ul național.

Între timp, vizita arată și relațiile personale puternice dintre Trump și Orban, în ciuda unor diferențe legate de politica pro-China a premierului ungar. Recent, SUA a restabilit complet statutul Ungariei în programul de scutire de vize, semn al îmbunătățirii legăturilor bilaterale sub administrația Trump.

