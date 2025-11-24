SUA anunță încheierea protecției temporare pentru imigranții din Myanmar

Administrația Trump a anunțat luni decizia de a încheia programul Temporary Protected Status (TPS) pentru aproape 4.000 de imigranți din Myanmar, țară afectată de ani de conflict civil și instabilitate politică. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale administrației menite să reducă programele umanitare de imigrație, invocând utilizarea lor abuzivă și extinderea excesivă a protecțiilor temporare.

În ultimii ani, administrația a suspendat TPS pentru sute de mii de migranți din țări precum Afganistan, Camerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria, Sudan și Venezuela, ceea ce îi face pe mulți dintre aceștia eligibili pentru arest și deportare. Susținătorii drepturilor imigranților au catalogat această strategie drept cea mai amplă campanie de “de-documentare” din istoria modernă a SUA.

Statutul TPS, creat de Congres în 1990, permite administrațiilor să ofere imigranților din țări afectate de conflict armat, dezastre naturale sau alte situații de urgență permise de muncă și protecție temporară împotriva deportării. Programul a fost semnificativ extins sub președinția lui Joe Biden.

Myanmar a fost afectat grav de instabilitate politică și violențe armate după lovitura de stat militară din 2021. Militanți înarmați răspândiți în întreaga țară s-au confruntat cu armata, cunoscută pentru persecutarea minorităților, inclusiv a comunității musulmane Rohingya. Potrivit ONU, până în martie 2025, aproximativ 6.500 de civili au fost uciși, iar peste 3,5 milioane de oameni au fost strămutați.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a justificat încheierea programului pentru Myanmar, susținând că au existat îmbunătățiri în guvernanță și stabilitate, și că menținerea TPS ar contraveni intereselor naționale ale SUA. DHS a citat, de asemenea, dificultăți în verificarea riguroasă a imigranților din Myanmar și riscul prelungirii șederii ilegale, menționând că unii beneficiari ai TPS sunt implicați în investigații privind securitatea națională sau fraude în imigrație.

În prezent, 3.969 de persoane sunt înscrise în programul TPS pentru Myanmar, iar, fără intervenția unei instanțe, programul va expira la sfârșitul lunii ianuarie.

