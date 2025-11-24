Președintele american a criticat europenii pentru că „încă mai cumpără petrol din Rusia”

Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa conducerii Ucrainei, afirmând că oficialii de la Kiev nu ar fi arătat „niciun fel de recunoștință” pentru sprijinul acordat de Statele Unite, chiar în momentul în care Washingtonul desfășoară negocieri cu delegația ucraineană, pentru găsirea unei soluții la conflictul declanșat de invazia rusă, transmit CNN și alte surse internaționale.

Într-un mesaj postat pe platforma Truth Social, Trump a susținut că a „moștenit un război care nu ar fi trebuit să existe”, adăugând că pierderile umane sunt „uriașe și inutile”. El a acuzat conducerea ucraineană de lipsă de apreciere față de eforturile Administrației SUA, criticând totodată europenii pentru că „încă cumpără petrol din Rusia”.

Trump a reiterat și acuzațiile la adresa fostei administrații democrate, susținând că „Joe Biden a oferit totul gratuit Ucrainei”, în timp ce SUA continuă să furnizeze armament aliaților NATO, destinat Kievului.

Tonul comentariilor amintește de episodul tensionat din Biroul Oval din urmă cu câteva luni, când vicepreședintele JD Vance l-a întrebat direct pe Volodimir Zelenski dacă „a spus vreodată mulțumesc”, într-o discuție care a amplificat neînțelegerile dintre Washington și Kiev.

Mesajul lui Trump vine în timp ce emisari americani și reprezentanți ai Ucrainei se pregătesc pentru noi discuții privind încetarea războiului, într-un climat diplomatic tot mai încărcat.

