Studiu medical: peste 99% dintre bolile de inimă pot fi prevenite dacă sunt controlate factorii de risc

Un nou studiu publicat luni în Journal of the American College of Cardiology arată că în peste 99% dintre cazurile de boli cardiovasculare – inclusiv infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă – pacienții prezentau cel puțin un factor de risc înainte ca boala să se manifeste. Rezultatele sugerează că prevenția rămâne cea mai importantă armă în lupta împotriva afecțiunilor cardiace.

Peste 99% dintre bolile de inimă pot fi prevenite dacă sunt controlate factorii de risc

Cercetătorii au analizat peste 600.000 de cazuri din Coreea de Sud și peste 1.000 de cazuri din Statele Unite, descoperind că aproape fiecare pacient avea deja valori anormale ale tensiunii arteriale, glicemiei, colesterolului sau era fumător. Chiar și „creșterile ușoare” ale acestor indicatori ar trebui tratate cu seriozitate, avertizează specialiștii.

Dr. Philip Greenland, profesor de medicină preventivă la Universitatea Northwestern din Chicago, a explicat că aceste rezultate arată clar necesitatea intervențiilor precoce: „Chiar și valori doar puțin crescute ale tensiunii, glicemiei sau colesterolului ar trebui corectate prin schimbări de stil de viață sau tratament medicamentos.”

CITEȘTE ȘI – Semnal de alarmă în sistemul medical românesc: doar 5% dintre sesizările de malpraxis sunt admise

Un aspect important al studiului este că cercetătorii nu s-au bazat doar pe diagnostice oficiale, ci au analizat datele medicale detaliate. Astfel, s-a demonstrat că aproape toți pacienții aveau semnale de alarmă chiar înainte de a fi catalogați cu o boală cronică.

Specialiștii subliniază că dificultatea nu constă în lipsa informațiilor, ci în aplicarea lor. Mulți pacienți nu iau în serios riscurile, mai ales atunci când nu resimt simptome evidente. Totuși, medicii atrag atenția că menținerea unei tensiuni arteriale normale, a unui nivel sănătos de colesterol și glicemie, renunțarea la fumat, gestionarea stresului, somnul de calitate și exercițiile fizice regulate pot face diferența între o viață lungă și sănătoasă și una marcată de afecțiuni cardiace.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.