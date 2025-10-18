Presiunea tot mai mare din mediul profesional îi împinge pe mulți angajați români la limita epuizării, arată un studiu recent realizat de compania de coaching CareerShift HUB.

Potrivit datelor, 53% dintre angajați resimt zilnic un nivel ridicat de stres, iar 25% spun că ar avea nevoie de concediu medical din această cauză, dar aleg să nu-l solicite.

„Un alt capitol dureros este cel al stresului, al burnout-ului. Peste jumătate dintre angajaţi, 53% mai exact, trăiesc zilnic un nivel ridicat de stres, iar unul din patru spune că are nevoie de concediu medical din cauza stresului, dar nu îndrăzneşte să-l ceară”, explică Luciana Murăraşu-Jitariu, marketing specialist CareerShift HUB, în cadrul emisiunii ZF Live.

Epuizarea – un fenomen tăcut și tot mai normalizat

Specialiștii avertizează că epuizarea a devenit o realitate tăcută, prezentă în aproape toate organizațiile, dar adesea ignorată. Mulți angajați nu cer ajutor de teamă să nu fie judecați sau din lipsă de timp.

„Asta ne arată că epuizarea a devenit un fenomen tăcut şi normalizat. Oamenii nu cer ajutor pentru că simt că nu e momentul, că nu se face sau nu au timp. Dar costul real este uriaş – în sănătate, în productivitate, în retenţie – şi de aceea este momentul ca organizaţiile să implementeze politici explicite de wellbeing şi să normalizeze conversaţiile despre oboseală şi stres”, a mai declarat Luciana Murăraşu-Jitariu, în cadrul emisiunii realizate de Ziarul Financiar.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.