5.4 C
București
duminică, 30 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialEducațieStudiu alarmant despre adicțiile adolescenților din România: Aproape 70% dintre elevi se...

Studiu alarmant despre adicțiile adolescenților din România: Aproape 70% dintre elevi se joacă online zilnic

EducațieȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Find N5
Foto - Unsplash / Find N5

Aproximativ 69% dintre elevii români folosesc zilnic jocurile online, 30% au consumat alcool cel puțin o dată, iar 13% au fumat – concluziile apar într-un nou studiu privind comportamentele adictive la adolescenți.

Datele provin din cercetarea ESPAD 2024, analizată și de Ministerul Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat oficial.

Studiul ESPAD 2024 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) evidențiază o creștere a tendințelor adictive în rândul tinerilor români, incluzând consumul de alcool, tutun, droguri, jocuri de noroc și activități online.

În același timp, un studiu separat realizat de World Vision România pe elevi cu vârste între 10 și 14 ani confirmă amploarea fenomenului: 69% joacă online în fiecare zi, 30% au încercat alcool, iar 13% au fumat cel puțin o dată.

Autorii studiului atrag atenția că aceste comportamente indică vulnerabilități emoționale și sociale care necesită măsuri suplimentare de protecție.

Paradox: sănătate psihologică peste media europeană

Deși comportamentele adictive cresc, tinerii români raportează o stare psihologică bună. ESPAD arată un scor de 63 la indicatorul de bunăstare psihologică WHO-5, peste media europeană de 59.

Băieții se situează semnificativ mai sus (74) față de fete (53), România ocupând locul 12 dintre cele 37 de țări participante.

Discrepanțe importante între fete și băieți

Specialiștii subliniază că diferențele între genuri necesită atenție sporită, atât în interpretarea rezultatelor privind sănătatea mintală, cât și în corelarea lor cu comportamentele de risc.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Ploi, lapoviță și ninsori la munte în următoarele zile

Meteo Dana Macsim - 0
La București, cerul va fi noros cu ploi slabe, vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 5–6 gradeÎn...

UE înăsprește regulile pentru șoferii începători. Permisele devin digitale în întreaga Uniune

Auto Narcis Rosioru - 0
Uniunea Europeană introduce schimbări majore în legislația rutieră, vizând reducerea accidentelor și modernizarea sistemului de permise. Noua directivă prevede digitalizarea permisului de conducere și...

Evacuare la sediul France Télévisions, după o nouă amenințare cu bombă la televiziunile franceze

Internațional Dana Macsim - 0
Incidentul vine la doar câteva zile după ce și studioul BFMTV a trecut printr-o situație similarăSediul central al France Télévisions din Paris a fost...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.