Aproximativ 69% dintre elevii români folosesc zilnic jocurile online, 30% au consumat alcool cel puțin o dată, iar 13% au fumat – concluziile apar într-un nou studiu privind comportamentele adictive la adolescenți.

Datele provin din cercetarea ESPAD 2024, analizată și de Ministerul Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat oficial.

Studiul ESPAD 2024 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) evidențiază o creștere a tendințelor adictive în rândul tinerilor români, incluzând consumul de alcool, tutun, droguri, jocuri de noroc și activități online.

În același timp, un studiu separat realizat de World Vision România pe elevi cu vârste între 10 și 14 ani confirmă amploarea fenomenului: 69% joacă online în fiecare zi, 30% au încercat alcool, iar 13% au fumat cel puțin o dată.

Autorii studiului atrag atenția că aceste comportamente indică vulnerabilități emoționale și sociale care necesită măsuri suplimentare de protecție.

Paradox: sănătate psihologică peste media europeană

Deși comportamentele adictive cresc, tinerii români raportează o stare psihologică bună. ESPAD arată un scor de 63 la indicatorul de bunăstare psihologică WHO-5, peste media europeană de 59.

Băieții se situează semnificativ mai sus (74) față de fete (53), România ocupând locul 12 dintre cele 37 de țări participante.

Discrepanțe importante între fete și băieți

Specialiștii subliniază că diferențele între genuri necesită atenție sporită, atât în interpretarea rezultatelor privind sănătatea mintală, cât și în corelarea lor cu comportamentele de risc.

