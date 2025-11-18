La aproape doi ani de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), românii adoptă returnarea ambalajelor ca un comportament de rutină, potrivit unui studiu CURS.

Trei din patru persoane care folosesc sistemul SGR declară că sunt „foarte mulțumite sau mulțumite de întregul proces”.

Studiul arată că returnarea nu mai este percepută ca o obligație, ci ca un gest firesc, integrat în activitățile zilnice.

Aproape jumătate dintre români reușesc să returneze ambalajele în mai puțin de 10 minute, 52% fac acest lucru săptămânal, 30% lunar, iar 4% chiar zilnic.

Impact pozitiv dincolo de punctul de returnare

SGR nu schimbă doar comportamentul la punctele de colectare. Un sfert dintre români își planifică mai bine cumpărăturile, 32% sortează mai atent deșeurile acasă, iar 23% discută mai des despre mediu, consum responsabil și sustenabilitate.

„Aceste mici schimbări arată că sistemul are un impact care depășește punctul de returnare și stimulează o cultură a grijii față de resurse”, subliniază autorii studiului.

Mândrie și motivație: bani, mediu și educație

Pentru 74% dintre români, returnarea ambalajelor reprezintă un motiv de mândrie, „o dovadă că oamenii simt că propriile acțiuni au un efect real”.

Deși recuperarea garanției rămâne un stimulent important pentru 95% dintre utilizatori, alți factori sunt la fel de puternici: grija pentru mediu (94%) și exemplul oferit copiilor (93%).

