Trei persoane din București au fost condamnate, prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, la pedepse cu închisoare cu suspendare, după ce au încasat ilegal aproape 60.000 de lei, prin utilizarea frauduloasă a voucherelelor SGR. Incidentul s-a petrecut între august și septembrie 2024, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat, miercuri, detaliile cazului, arată Hotnews.

Conform procurorilor, inculpații au prezentat în mod repetat vouchere cu cod unic de bare sau QR, în total de 1.513 ori, știind că acestea fuseseră deja utilizate în alte puncte de lucru ale unui lanț internațional de supermarketuri de tip discount. Prin această metodă, aceștia au obținut în mod fraudulos suma de 58.670 lei, provocând un prejudiciu semnificativ operatorului economic.

Faptele au fost încadrate juridic drept înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Procurorii au precizat că, inițial, cei trei inculpați au fost arestați preventiv, iar ulterior s-a dispus și prelungit controlul judiciar. De asemenea, s-au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale acestora pentru recuperarea prejudiciului.

Pedepsele stabilite prin acordurile de recunoaștere a vinovăției sunt de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere. Această decizie subliniază atenția autorităților asupra fraudelor comise în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare și măsurile menite să protejeze integritatea acestuia.

Parchetul a explicat că metoda utilizată de cei trei presupunea exploatarea unei lacune a sistemului informatic de validare a voucherelor, fapt care le-a permis să pretindă preschimbarea acestora în numerar, deși erau deja compromise. Această anchetă reflectă modul în care instituțiile judiciare și operatorii economici colaborează pentru a preveni fraudele și pentru a recupera sumele obținute ilegal.

