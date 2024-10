Ștefan Târnovanu, eroul de la Salonic: „Ne-am apărat ca Arsenal, ca la handbal. Doar că nouă ne-a ieșit”

FCSB a reușit o victorie importantă cu 1-0 în fața lui PAOK Salonic în Europa League, avansând în cursa pentru calificarea în primăvara europeană.

Ștefan Târnovanu, portarul roș-albaștrilor, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Târnovanu, decisiv în succesul din Europa League

Într-un meci crucial pentru FCSB, Ștefan Târnovanu a avut mai multe intervenții salvatoare care au contribuit decisiv la victoria echipei sale. Deși PAOK a dominat jocul în multe momente, defensiva românilor, condusă de intervențiile inspirate ale portarului de 24 de ani, a rezistat cu succes asalturilor echipei din Grecia. FCSB se află acum într-o poziție favorabilă pentru a avansa în fazele eliminatorii ale Europa League.

Târnovanu a comparat modul în care echipa s-a apărat cu cel al lui Arsenal în meciul cu City: „Mă bucur foarte mult că am reușit un al treilea meci foarte bun din punct de vedere personal. Ținând cont de cum am început sezonul, e o victorie mare, în deplasare, la o echipă foarte bună. M-am uitat acum câteva zile la Arsenal cu City și am văzut cum s-a apărat Arsenal, ca la handbal. Am făcut același lucru, doar că nouă ne-a ieșit.”

Portarul FCSB a fost întrebat dacă acesta a fost cel mai bun meci al carierei sale, însă a răspuns cu modestie: „Nu știu dacă e cel mai bun, dar sper să mă țină minte și cei de la Olympiakos”, referindu-se la următorul adversar al echipei sale în Europa League.

De asemenea, Târnovanu a ținut să dedice victoria colegului său, Mihai Lixandru, care a suferit o accidentare gravă în meciul de la Salonic: „Aș vrea să-i dedicăm această victorie lui Lixandru, pentru că am înțeles că are o accidentare destul de gravă. E posibil să fie la ligamente, urmează să facă un RMN. Sper să fie puternic. Am apucat să vorbim la pauză.”

Victoria împotriva lui PAOK reprezintă al doilea succes consecutiv al FCSB în faza ligii din Europa League, după ce au învins și pe RFS din Letonia cu 4-1. Următorul adversar al campioanei României e tot în deplasare, cu Rangers, pe 24 octombrie.

Clasamentul actual al grupei arată o luptă strânsă pentru calificare, cu FCSB având un start excelent și un parcurs promițător pentru accederea în fazele eliminatorii ale competiției.