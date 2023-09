Ștefan Mandachi, fostul proprietar al lanțului Spartan, construiește o rețea de hub-uri educaționale în satele și orașele din România

Antreprenorul Ștefan Mandachi și-a propus să construiască mai multe hub-uri educaționale, cu biblioteci în containere și activități culturale, ȋn toate județele țării, ȋn special ȋn zone rurale.

Până acumt, acesta a realizat șase astfel de proiecte. Ultimul și cel mai mare a fost deschis ȋn localitatea Santa Mare, județul Botoșani, și include o bibliotecă în aer liber, loc de joacă pentru copii, o sală de fitness și un colț cu instrumente muzicale. Investiția s-a ridicat la aproximativ 100.000 euro cu tot cu restaurarea unei case vechi de peste 100 de ani.

„Continui să cred cu îndârjire că doar prin investiția masivă în educație se poate schimba toată România. Avem cea mai mică alocare de PIB pentru educație din toată Europa. Eu sponsorizez pe persoană fizică biblioteci în containere la țară. De data aceasta am dus conceptul la un alt nivel, am construit un parc, o sală de fitness profesională în aer liber, așa cum am văzut în Barcelona, lângă un loc de joacă pentru copii. Educație plus sport egal sănătate psihică, emoțională și fizică. Am fost uimit de câtă lume a venit în curte la Casa Mandachi din Santa Mare”, a spus Ștefan Mandachi, creatorul conceptului „Cu lectura dai lovitura”.

Satul Santa Mare este locul din care provine familia antreprenorului. Casa a aparținut bunicului său, Ioan Mandachi, și a străbunicului său, veteran de război. Astăzi, Casa Mandachi este un loc de adunare a întregului sat, cu o bibliotecă în aer liber, cu un loc de joacă pentru cei mici și o sală de fitness tot în aer liber.

Hub-ul educațional conține instrumente muzicale, pian, vioară, tobe. În fiecare duminică se adună aproximativ 100 persoane, majoritatea copii, sub supravegherea preotului Robert Sirghea, a profesorilor din sat și a voluntarilor. Ștefan Mandachi va organiza, în curte, și podcasturi cu teme antreprenoriale pentru copiii de la țară, cu scopul de a-i inspira și motiva să aleagă această carieră.

Motto-ul proiectului: „Cu lectura dai lovitura”

Primul hub educațional ȋn container a fost inaugurat pe 15 martie, ȋn satul Cumpărătura, din județul Suceava. De atunci, Ștefan Mandachi a mai construit ȋncă cinci împreună cu alți antreprenori – ȋn Vâlcea, Craiova, Vaslui și Santa Mare. Urmează a fi inaugurate containerele de lângă București și Neamț. Costurile pentru două dintre acestea (Suceava și Santa Mare) au fost suportate integral de Mandachi, iar celelalte au fost realizate de alți oameni de afaceri.

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de carte. Statisticile sunt extrem de pesimiste. În 2020, 94% dintre români nu citeau cărți, potrivit unei statistici Eurostat care indică faptul că doar 6,2% din români citesc cărți.

Alte rapoarte sunt la fel de îngrijorătoare: 76% dintre români nu au mers la bibliotecă, iar 35% recunosc că nu au citit nici măcar o carte. Specialiștii susțin că este nevoie doar de șase minute de lectură pe zi pentru a vedea schimbări radicale la nivelul creierului sau pentru a reduce nivelul stresului cu 68%.

Ștefan Mandachi a vândut, anul trecut, lanțul Spartan și a ieșit din business-urile din domeniul HoReCa pentru a se concentra pe zona de educație online și activități umanitare.