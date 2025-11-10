Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, ce prevede acordarea de prime lunare tinerilor care se angajează pentru prima dată, precum și subvenții pentru angajarea mamelor cu cel puțin trei copii și a persoanelor vulnerabile.

„Am pus în dezbatere publică un proiect prin care modificăm Legea nr. 76/2002 pentru a extinde categoriile de beneficiari şi pentru a încuraja angajatorii să ofere şanse reale celor care vor să muncească, dar au nevoie de sprijin. De aceea, tinerii vor putea beneficia de o primă de stabilitate la primul loc de muncă, mamele cu cel puţin trei copii vor fi sprijinite pentru a se reintegra profesional, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenţei, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate. Este un pas important spre o societate în care fiecare om contează”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

Prime pentru tinerii aflați la primul loc de muncă

Noua măsură vizează tinerii din categoria NEET (persoane între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează studii sau formare profesională). Aceștia vor putea primi o „primă de stabilitate” timp de 24 de luni de la angajare:

1.000 de lei lunar în primul an,

1.250 de lei lunar în al doilea an.

Scopul este stimularea angajării și menținerea tinerilor în câmpul muncii. În paralel, angajatorii care încadrează astfel de persoane, înregistrate ca șomeri, vor primi o subvenție lunară de 2.250 de lei.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile și victimele violenței

Proiectul extinde accesul la măsuri de ocupare pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Acestea vor putea beneficia de programe dedicate de reintegrare profesională, menite să le ofere independență și stabilitate.

Pentru fiecare persoană vulnerabilă angajată, angajatorii vor primi o subvenție lunară de 2.250 de lei, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați ca șomeri.

Măsuri pentru reintegrarea mamelor cu trei sau mai mulți copii

Ministerul Muncii propune și subvenționarea locurilor de muncă destinate mamelor cu minimum trei copii, până când aceștia împlinesc 18 ani.

Angajatorii vor primi 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, cu obligația de a menține contractul de muncă pentru cel puțin 18 luni.

Aceste măsuri se adresează femeilor care își caută un loc de muncă după o perioadă de inactivitate, oferindu-le un cadru de sprijin pentru reinserția profesională.

Simplificări și extinderea categoriilor eligibile

Proiectul propune și:

includerea persoanelor din grupuri vulnerabile între beneficiarii măsurilor active de ocupare;

creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării — de la 45 la 50 de ani;

simplificarea procedurilor administrative și posibilitatea de a accesa serviciile online, prin platformele electronice ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Soluție pentru criza forței de muncă

Ministerul Muncii explică faptul că aceste modificări vin în sprijinul angajatorilor, în special al celor din zonele defavorizate, care se confruntă cu lipsa personalului stabil.

În primele șase luni din 2025, angajatorii au declarat 307.881 locuri de muncă vacante, dintre care 191.403 au fost declarate repetat, semn al unei deficit persistente de forță de muncă.

Măsurile sunt corelate cu Programul de Guvernare 2025–2028 și cu recomandările europene privind ocuparea durabilă, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.

