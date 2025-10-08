Propunere legislativă a ministrului Muncii, Florin Manole, care va pedepsi aspru căsătoria sau conviețuirea forțată

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat că a depus miercuri la Parlament o propunere legislativă menită să asigure respectarea dreptului femeilor de a alege în ceea ce privește căsătoria.

Cele mai importante prevederi ale proiectului sunt: căsătoria sau conviețuirea forțată a unei persoane majore sau a unui minor peste 16 ani ar urma să se pedepsească cu 3-7 ani de închisoare, cu pedepse mai mari în caz de circumstanțe agravante; persoanele obligate la căsătorie sau conviețuire forțată nu vor fi considerate vinovate.

Proiectul prevede și mesaje de avertizare difuzate de posturile de radio și televiziune despre ilegalitatea căsătoriilor forțate și a conviețuirii minorelor.

„Propunerea pedepsește pe cei care forțează o căsătorie și transmite un mesaj clar: demnitatea și libertatea fetelor si femeilor trebuie respectate! Mă bucur că acest proiect are tot sprijinul tuturor partidelor din coaliție”, a spus Manole.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!