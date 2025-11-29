8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
Start oficial al sărbătorilor în Capitală: Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă

Narcis Rosioru
Târg Crăciun București program

Primăria Municipiului București anunță deschiderea oficială a sezonului festiv sâmbătă, odată cu inaugurarea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

În aceeași zi vor fi aprinse și luminile de sărbători din Capitală și va debuta Bucharest Downtown Christmas Market din Piața Universității, potrivit unui comunicat transmis miercuri de PMB.

Cea de-a 18-a ediție a Târgului de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile la ora 17:00, fiind prezentată ca „cel mai mare eveniment” de profil din România, organizat de Primăria Capitalei prin CREART.

Atracții pentru întreaga familie

„Un adevărat reper cultural şi turistic, târgul aduce împreună comunitatea bucureşteană şi vizitatorii din întreaga lume, într-un cadru festiv care celebrează tradiţia şi spiritul Crăciunului. Timp de 30 de zile, Târgul de Crăciun Bucureşti îşi întâmpină publicul cu cel mai înalt brad ecologic din ţară, ‘Casa lui Moş Crăciun’, roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru şi multe atracţii pentru copii”, transmite PMB.

Peste 120 de căsuțe vor oferi preparate tradiționale, dulciuri de sezon și produse artizanale. Programul artistic va cuprinde colinde, spectacole tematice și concerte dedicate publicului de toate vârstele.

Tot sâmbătă, la ora 18:00, din Piața Constituției va fi aprins iluminatul festiv pentru întreg orașul.

Cine cântă în weekend la Târgul de Crăciun

Conform organizatorilor, deschiderea sezonului va fi marcată de Corul de Copii Radio, Orchestra „Lumini Sonore” cu Ozana Barabancea, Theo Rose și Smiley.

Duminică, 30 noiembrie, programul va continua cu Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora și Connect-R.

Pe 1 decembrie, Ziua Națională va fi celebrată cu ateliere pentru copii la „Casa lui Moș Crăciun”, începând cu ora 12:00, iar seara va fi dedicată tradițiilor românești.

Orchestra Națională „Valahia”, dirijată de Marius Zorilă, va acompania artiști consacrați, iar de la ora 21:00, Fuego va încheia programul special dedicat României.

Al doilea târg al Capitalei: FoodTruck Christmas Market în Piața Universității

Pe 29 noiembrie, CREART și FoodTruck Festival deschid cel de-al doilea târg de Crăciun din București, în Piața Universității.

„Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al oraşului devine un spaţiu vibrant, unde spiritul festiv se împleteşte cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaţionale, mixuri urbane, carusel, brad şi instalaţii luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare. Între 29 noiembrie şi 28 decembrie, Bucureştiul este Capitala Sărbătorilor de Iarnă, locul unde tradiţia şi modernitatea se întâlnesc, iar magia Crăciunului se trăieşte împreună. Intrarea este liberă”, precizează PMB.

Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
