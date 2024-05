Strategia Energetică Naţională va fi pusă în dezbatere publică în două săptămâni, urmând să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern până la finalul lunii iunie, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate.

“Energia înseamnă competitivitate economică, înseamnă şi calitatea vieţii pentru români, înseamnă cam tot – şi este un minister strategic. Când am preluat mandatul, acum 10 luni, am făcut o recapitulare a principalelor situaţii-provocări, de la planul strategic până la planul investiţional şi implementarea acestor proiecte. Pe palierul strategic, România nu are de foarte mulţi ani o strategie energetică. S-au încercat multe variante, mai mereu s-au blocat în instanţă, în avizare interministerială, dar sigur că avem Planul Naţional Integrat Energie Schimbări Climatice (PNIESC). Şi asta în sine a fost o dezbatere. Mai e nevoie de o strategie naţională, dacă România tot are acest instrument al PNIESC-ului, aşa cum ne cere Comisia Europeană? Discutând cu foarte mulţi experţi, concluzia mea a fost că da, avem nevoie de o Strategie Energetică Naţională, iar planul integrat să fie corelat cu această strategie energetică – şi am creat, la scurt timp după ce am preluat mandatul, un instrument în premieră care se numeşte Consiliul Onorific”, a afirmat Burduja, la conferinţa Energy road – Energie la tine acasă – Ediţia a VI-a.

Potrivit acestuia, strategia energetică în forma actuală a fost generată în Ministerul Energiei, trecută prin opiniile specialiştilor din Consiliul onorific şi urmează să fie pusă în dezbatere publică şi să intre în avizare interministerială în termen de “probabil două săptămâni”.

“În două săptămâni, aşteptaţi-vă să putem dezbate într-un format şi mai larg această Strategie Energetică Naţională şi, până la mijlocul lunii iunie, cel mai târziu la final de iunie să o putem vedea adoptată. Ea se adoptă prin Hotărâre de Guvern”, a adăugat el.

