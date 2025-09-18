De către

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au anunțat joi un pachet de investiții record de 250 de miliarde de lire sterline între Marea Britanie și SUA, în cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul întâlnirii dintre cei doi lideri.

Starmer a declarat că el și Trump „se plac cu adevărat” și a subliniat natura specială a relației dintre cele două țări.

În timpul conferinței, premierul britanic i-a pus mâna pe umăr lui Trump și a spus:

„Sunteți printre prieteni. Sunt atât de multe de sărbătorit în această relație specială”.

Investiții transatlantice record

Cele 250 de miliarde de lire sterline „care curg în ambele sensuri peste Atlantic” reprezintă, potrivit lui Starmer, cel mai mare pachet de investiții de acest fel din istoria Marii Britanii, de departe.

Premierul a evidențiat și legăturile strânse dintre cele două națiuni în domeniul apărării și cooperarea bilaterală pe plan economic și social.

Vizită istorică a lui Trump

Președintele american a început marți o vizită în Marea Britanie, considerată de mulți istorică, care a inclus întâlniri cu liderii politici britanici și evenimente publice menite să sublinieze relația specială dintre SUA și Marea Britanie.