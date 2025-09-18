VIDEO. Președintele SUA, Donald Trump, sosește la reședința de la țară a prim-ministrului Marii Britanii

Alexandru Stancu
Președintele SUA, Donald Trump, a sosit joi la Chequers, reședința de la țară a prim-ministrului britanic Keir Starmer, pentru discuții ample, după ce a părăsit Castelul Windsor în cea de-a doua zi a vizitei sale de stat, scrie AFP.

Trump a făcut cu mâna jurnaliștilor după ce elicopterul său, Marine One, a aterizat la domeniul situat în apropiere de Londra, înainte de a urca într-un SUV negru, decorat cu steaguri americane și britanice, pentru scurta deplasare către clădirea principală.

