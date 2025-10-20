Medicii spun că intervenţiile chirurgicale au fost finalizate, iar bolnavii nu prezintă risc vital, fiind monitorizaţi constant până la externare

Pacienţii răniţi în urma exploziei din Sectorul 5, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, se află în prezent în stare stabilă, anunţă reprezentanţii unităţii medicale. Medicii spun că intervenţiile chirurgicale au fost finalizate, iar bolnavii nu prezintă risc vital, fiind monitorizaţi constant până la externare.

„Pacienţii traumatizaţi în timpul deflagraţiei au fost trataţi chirurgical. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheaţi strict, până la externare”, au transmis luni dimineaţă oficialii Spitalului Floreasca.

Al treilea pacient, care fusese operat anterior într-un alt spital, a început deja procesul de recuperare.

Potrivit informaţiilor Ministerului Sănătăţii, printre pacienţii internaţi la Floreasca se află un bărbat de 68 de ani, operat de urgenţă şi aflat sub monitorizare medicală, o femeie de 58 de ani cu fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare, care a necesitat intervenţie chirurgicală, precum şi un bărbat de 86 de ani internat pentru observaţie.

La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, adolescenta de 17 ani rănită în explozie a fost diagnosticată cu fracturi costale şi de coloană, însă medicii afirmă că este conştientă, cooperantă şi se află sub supraveghere medicală permanentă.

Iniţial, la acelaşi spital au fost transportaţi doi minori: o fată, grav rănită, şi un băiat cu traumatisme craniene şi fractură de claviculă, acesta din urmă fiind între timp externat.

Deflagraţia produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei s-a soldat cu trei morţi şi 15 răniţi. Imobilul a fost grav afectat, iar autorităţile analizează varianta demolării. Au fost avariate şi clădirile învecinate, inclusiv Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

